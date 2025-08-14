Форвард «Нефтехимика» рассказал о несостоявшемся переходе в СКА

Нападающий «Нефтехимика» Владислав Барулин оценил несостоявшийся переход в СКА. Сообщалось, что в экс-форварде «Амура» был заинтересован главный тренер петербургских армейцев Роман Ротенберг, покинувший клуб в это межсезонье.

«Думаю, ни для кого не секрет, что у меня был контракт с другим клубом, но там произошли изменения в руководстве клуба. Новому я оказался не нужен, наверное, я просто не член их семьи. Время шло, близилась предсезонка, я даже немного нервничал. Были разговоры с командами, в том числе с «Нефтехимиком». Мне понадобилась буквально пара дней на подумать, а после принял решение», – цитирует Барулина «Бизнес Online».

Всю карьеру на уровне КХЛ 29-летний форвард выступал в составе хабаровского «Амура», за который провёл 182 игры за четыре сезона и набрал 80 (38+42) очков.