Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тампа-Бэй» переименовала домашний стадион «Амали-Арену»

«Тампа-Бэй» переименовала домашний стадион «Амали-Арену»
Комментарии

Домашний стадион «Тампа-Бэй» переименован в Benchmark International Arena, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение подразумевает многолетнее партнерство с международной компанией, специализирующейся на сделках по слиянию и поглощению. Штаб-квартира Benchmark International находится в Тампе с 2010 года.

В рамках соглашения Benchmark International получила право на переименование стадиона «Лайтнинг», который раньше назывался Amalie Arena. Также более $ 3 млн некоммерческих пожертвований будут направлены в пользу местного сообщества.

В прошлом сезоне «Тампа-Бэй» уступила в первом раунде плей-офф «Флориде Пантерз» в пяти матчах.

Материалы по теме
Фото
«Тампа-Бэй» представила логотип матча на открытом воздухе с «Бостоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android