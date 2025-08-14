Американский проспект «Вашингтона» объяснил, почему не торопится играть в НХЛ

Защитник Коул Хатсон заявил, что может остаться в NCAA на несколько лет. «Вашингтон Кэпиталз» выбрал защитника во втором раунде драфта НХЛ — 2024.

«Главная причина, по которой я возвращаюсь в университет, – это желание выиграть национальный чемпионат. Я никуда не спешу. Ты не можешь стать хуже, играя в студенческой лиге. Я просто буду наслаждаться моментом, и, если останусь ещё на два-три года, меня это вполне устроит.

Звучит как клише, но профессионалом нужно стать ещё до того, как будешь играть в большой лиге. Маленькие детали: рано приходить в зал, рано выходить на лёд, направлять команду, когда ей это нужно, поддерживать в ответственные моменты. Такие мелочи выделят тебя на фоне остальных», – цитирует Хатсона пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Хатсон набрал 48 (14+34) очков за 39 матчей в составе университета Бостона. Защитник также стал лучшим бомбардиром молодёжного чемпионата мира — 2025, набрав 11 (3+8) очков за семь матчей при показателе полезности «+11».