Хоккей

Симашев и Бут попали в пятёрку лучших проспектов «Юты» по версии Daily Faceoff

Симашев и Бут попали в пятёрку лучших проспектов «Юты» по версии Daily Faceoff
Комментарии

Российские хоккеисты Дмитрий Симашев и Даниил Бут вошли в пятёрку лучших молодых игроков системы «Юты Мамонт» по версии Daily Faceoff. Рейтинг возглавил Калеб Денуайе, Симашев и Бут оказались на третьей и четвёртой позициях.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Калеб Денуайе, форвард.
2. Тидж Игинла, форвард.
3. Дмитрий Симашев, защитник.
4. Даниил Бут, форвард.
5. Маверик Ламурье, защитник.

20-летний Симашев выступал в системе «Локомотива» с 2020 года. В прошедшем сезоне вместе с ярославским клубом стал обладателем Кубка Гагарина. Он сыграл 77 матчей с учётом плей-офф, забил один гол и сделал шесть результативных передач. По окончании сезона Симашев подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Юта Мамонт».

20-летний Бут за три последних сезона в КХЛ за «Локомотив» провёл 124 матча, в которых набрал 51 (21+30) очко и 32 штрафных минуты. Он также набрал 3 (1+2) очка в 33 матчах плей-офф Кубка Гагарина.

«После трагедии «Локомотив» был обязан выиграть Кубок Гагарина». Интервью с Симашевым
Эксклюзив
«После трагедии «Локомотив» был обязан выиграть Кубок Гагарина». Интервью с Симашевым
