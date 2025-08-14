Скидки
«Барыс» заключил контракт с бывшим голкипером «Эдмонтона» Оливье Родриге

«Барыс» заключил односторонний контракт с Оливье Родриге. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, соглашение рассчитано на один сезон, до 31 мая 2026 года.

25-летний канадский голкипер перешёл в «Барыс» из системы «Эдмонтона», которым он был задрафтован в 2018 году. В минувшем сезоне Родриге дебютировал в Национальной хоккейной лиге, а также провёл 41 матч в составе «Бейкерсфилд Кондорс» в АХЛ. В среднем Оливье пропускал по 3,12 шайбы за игру, отражая при этом 89,7% бросков.

В прошлом сезоне «Барыс» стал худшей командой Континентальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата. В межсезонье команду возглавил тренер Михаил Кравец.

