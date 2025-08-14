«Трактор» подписал просмотровый контракт с защитником Фёдором Крощинским, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Защитник примет участие в сборах с «Трактором».

Фёдор Крощинский родился 27 марта 2002 года в Москве. Первое хоккейное образование получил в московском «Динамо». В МХЛ защищал цвета ступинского «Капитана», в ВХЛ играл за «Ростов». Дебютировал в КХЛ в сезоне-2021/2022 за ХК «Сочи».

Прошлый сезон Фёдор завершил в составе нижнекамского «Нефтехимика». Всего в КХЛ защитник отметился 15 (2+13) очками в 151 матче.

В прошлом сезоне «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил «Локомотиву».