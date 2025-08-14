Скидки
«Шанхай Дрэгонс» представил тренерский штаб команды на сезон-2025/2026

«Шанхай Дрэгонс» представил тренерский штаб команды на сезон-2025/2026. Главным тренером является Жерар Галлан. Ассистентом главного тренера стал канадский специалист Майк Келли. Также помощниками являются Дэвид Немировски и Виктор Игнатьев.

Тренерский штаб «Шанхай Дрэгонс»

Жерар Галлан – главный тренер.
Майк Келли – тренер.
Дэвид Немировски – тренер.
Виктор Игнатьев – тренер.
Владимир Куликов – тренер по работе с вратарями.
Крэйг Слоунвайт – тренер по физической подготовке.
Николай Пронин – ассистент тренера по физической подготовке.
Михаил Быков – видеотренер.
Павел Смирнов – видеоаналитик.
Герман Малашенко – ассистент видеотренера.

