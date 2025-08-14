Генменеджер «Шанхай Дрэгонс» подробно рассказал о новом тренерском штабе команды

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий оценил новый тренерский штаб команды во главе с канадским специалистом Жераром Галланом.

«В тренерском штабе нашей команды хороший баланс иностранных и российских специалистов. Жерара Галлана и Майка Келли мы уже представили. Дэвид Немировски будет отвечать за игру в нападении и большинство, Виктор Игнатьев – за игру в обороне и меньшинство. Оба тренера имеют солидный опыт работы в КХЛ, в том числе в качестве главных тренеров, и обеспечат Галлану и Келли максимально быструю адаптацию к нашим реалиям. Немировски знает Галлана с 1998 года – он играл в команде Fort Wayne Comets (IHL), где Галлан был ассистентом главного тренера, это было самое начало его тренерской карьеры.

Тренер вратарей – Владимир Куликов, который играл в Северной Америке и России, а также успешно работал с молодёжной сборной страны. За физическую готовность наших хоккеистов будут отвечать Крэйг Слоунвайт и его ассистент Николай Пронин. Слоунвайт известный и востребованный по обе стороны океана специалист, работавший в клубах НХЛ и НБА, в России же он сотрудничал со СКА. Наконец, нашу видеобригаду представляют один из сильнейших видеотренеров лиги Михаил Быков, его ассистент Герман Малашенко, а также видеоаналитик Павел Смирнов, который перешёл к нам из ХК «Сочи», — цитирует Варицкого пресс-служба клуба.