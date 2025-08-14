Арсений Грицюк рассказал, в каком районе Нью-Джерси ему было бы комфортно жить

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк был бы рад проживать в одном из тихих районов неподалёку от арены команды. В мае 24-летний экс-форвард «Авангарда» и СКА подписал контракт новичка с «Нью-Джерси».

«Думаю, я бы жил ближе к арене. Я пока общался только с Сергеем Калининым. Он посоветовал мне посмотреть один вариант. Как приеду, буду смотреть уже на месте. Он говорил, что классная арена, Нью-Йорк близко. Если есть свободное время, можно съездить погулять, посмотреть Манхэттен. В бытовом плане он посоветовал два района — они более спокойные, тихие. Поэтому буду делать акцент на этом», – цитирует Грицюка ТАСС.