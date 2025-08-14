Скидки
«Путин отдал Трампу пас — спорт призван быть миротворцем». Фетисов — о матче КХЛ и НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил перспективы проведения матчей между КХЛ и НХЛ. Ранее идею подобной игры подал президент РФ Владимир Путин, инициативу поддержал президент США Дональд Трамп. Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.

«Тема проведения хоккейных матчей сейчас, конечно, не на первом плане у президентов России и США. Нужно было решение руководства НХЛ, чтобы начать этот процесс. Но они не отреагировали должным образом. В любом случае хоккейная дипломатия рано или поздно сработает. Тем более что хоккей – это не просто мужская игра, но ещё и большая история. Уже 36 лет наши ребята играют в Америке. Наши имена есть на Кубке Стэнли – и американских, и советских, и российских хоккеистов.

У нас есть и общие болельщики, и общая история, и общие фан-клубы. Хоккей – игра, которая может объединить людей, не всегда понимающих, что происходит в политическом плане. Можно пригласить ветеранов, которые являются кумирами не для одного поколения ныне действующих хоккеистов, и показать, что спорт испокон веков призван быть миротворцем.

Мне кажется, что это тот пас, который наш президент отдал Трампу. Но в любом случае требуется время для того, чтобы всё это осознать и реализовать. Тем более что мир сейчас настолько хрупкий», – цитирует Фетисова «РИА Новости».

