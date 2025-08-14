Скидки
ХК «Сочи» объявил о расторжении контракта с вратарём Дмитрием Шикиным

Комментарии

ХК «Сочи» официально объявил о расторжении контракта с вратарём Дмитрием Шикиным. Примечательно, что контракт с голкипером был подписан в начале июня.

33-летний Дмитрий Шикин выступал за «Сочи» на протяжении шести сезонов, проведя за команду 126 матчей. Также в КХЛ Дмитрий играл за «Амур», СКА, «Атлант», «Куньлунь Ред Стар», «Автомобилист» и «Витязь», за который выступал в сезоне-2024/2025. Всего в лиге хоккеист сыграл 280 матчей.

Контракт с Шикиным был подписан до того, как сочинский клуб возглавил тренер Владимир Крикунов. Ранее главным тренером был Вячеслав Козлов, при котором голкипер подписал контракт с «Сочи».

Новости. Хоккей
