Генменеджер «Миннесоты» заявил, что ему нравится текущий состав команды

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что ему нравится текущий состав команды. Ранее часть платёжной ведомости занимали контракты Зака Паризе и Райана Сутера, которые давно не выступают за клуб.

«Думаю, мы действовали довольно эффективно, но да, это приятно. Приятно иметь гибкость, но, как я уже сказал, мы неплохо действовали и без неё. Рынок свободных агентов и тем более дедлайн – немного раздражало, что мы оставались в стороне.

Сейчас мне очень нравится глубина состава. Я действительно считаю, что у нас хорошая команда. Но в это время года все так думают. Нам нужно, чтобы игроки продолжали совершенствоваться, как и вся команда в целом», — приводит слова Герина RG.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Миннесота» проиграла в первом раунде Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» со счётом 2-4.