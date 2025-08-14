Скидки
Генменеджер «Миннесоты» заявил, что ему нравится текущий состав команды

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что ему нравится текущий состав команды. Ранее часть платёжной ведомости занимали контракты Зака Паризе и Райана Сутера, которые давно не выступают за клуб.

«Думаю, мы действовали довольно эффективно, но да, это приятно. Приятно иметь гибкость, но, как я уже сказал, мы неплохо действовали и без неё. Рынок свободных агентов и тем более дедлайн – немного раздражало, что мы оставались в стороне.

Сейчас мне очень нравится глубина состава. Я действительно считаю, что у нас хорошая команда. Но в это время года все так думают. Нам нужно, чтобы игроки продолжали совершенствоваться, как и вся команда в целом», — приводит слова Герина RG.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Миннесота» проиграла в первом раунде Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» со счётом 2-4.

