«Тебя отмыли, как пса Шарика». Губерниев высказался об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал хоккеиста Теему Пулккинена вернуть деньги, заработанные в КХЛ. Ранее нападающий принёс извинения через финские СМИ за игру в КХЛ.

«Он, как и положено лицемеру, сказал об этом, получив у нас все деньги. Но если тебе настолько западло, то хорошо: отдай эти деньги на благотворительность, ещё куда‑нибудь, верни в Россию или в детские финские дома, я не знаю…

То есть ты эти деньги прожираешь, ты был без работы, тебя позвали, отмыли, «очистили от очисток», как пса Шарика, а теперь ты что‑то рассказываешь. Ну это лицемерие, к которому мы привыкли. Нормальное скандинавское лицемерие, поэтому всё в порядке. Это не новость. Была бы новость, если бы он нас поблагодарил. Поэтому всё нормально – живёт на наши бабки и в колодец плюёт. Всё хорошо», – цитирует Губерниева «Матч ТВ».

В КХЛ Теэму поиграл за «Трактор», «Локомотив», московское и минское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар».