Роман Ротенберг поздравил Александра Медведева с юбилеем

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил председателя правления «Зенита» Александра Медведева с юбилеем. Сегодня, 14 августа, Медведеву исполнилось 70 лет.

«Дорогой Александр Иванович! Вы давно стали частью великой истории России. Не только как один из ведущих топ-менеджеров страны, но и как визионер российского спорта.

Мы работали вместе восемнадцать лет – с 2007 года – и продолжаем дружить. За это время – благодаря вашему примеру – я понял, что в нашей жизни нет ничего невозможного: от создания Континентальной хоккейной лиги до побед в Кубке Гагарина со СКА и выигрышей золотых медалей со сборной России. Сердечно поздравляю вас с днём рождения! Здоровья, успехов и новых побед!» – цитирует Ротенберга «Коммерсант».