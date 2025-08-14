Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михайлов — о канадских специалистах в КХЛ: скажу как тренер — мы теряем свою самобытность

Михайлов — о канадских специалистах в КХЛ: скажу как тренер — мы теряем свою самобытность
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о канадских тренерах в КХЛ. На данный момент главными тренерами в лиге работают канадцы Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай»).

«Не могу ничего особенного про Галлана сказать, поскольку его не знаю. Если спросите, доволен ли я приглашением Галлана, то отвечу, что выбирает руководство. В конце концов, это не российский клуб. Как коллеге могу пожелать ему удачи.

В предстоящем сезоне в КХЛ будут работать сразу четыре канадца? Как профессиональный тренер скажу, что мы теряем свою самобытность», – цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Североамериканские тренеры захватили КХЛ. Это хорошо или плохо?
Североамериканские тренеры захватили КХЛ. Это хорошо или плохо?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android