Инсайдер НХЛ поделился мнением о будущем клубе форварда Джека Рословика

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли поделился мнением о будущем клубе форварда Джека Рословика. 28-летний нападающий является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Каролину Харрикейнз».

«Некоторые задаются вопросом: подходит ли «Торонто» в нынешней ситуации, особенно с учётом потерь в результативности и заброшенных шайбах. Я могу представить такой вариант, но мы же знаем, что у «Торонто» всё непросто с потолком зарплат. Думаю, Рословик заслужил приличный контракт после того сезона, который он провёл в «Каролине». Вопрос лишь в том, на какую сумму.

Я бы посмотрел и на другие варианты. Почему бы не «Ванкувер Кэнакс»? Это тоже выглядело бы весьма логично для Джека Рословика», – цитирует Серавалли Insider Notebook.

В прошлом сезоне Рословик выступал за «Каролину Харрикейнз» – 81 матч и 39 (22+17) очков в регулярном чемпионате НХЛ, девять игр и 4 (1+3) очка в плей-офф.