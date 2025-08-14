Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ поделился мнением о будущем клубе форварда Джека Рословика

Инсайдер НХЛ поделился мнением о будущем клубе форварда Джека Рословика
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли поделился мнением о будущем клубе форварда Джека Рословика. 28-летний нападающий является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Каролину Харрикейнз».

«Некоторые задаются вопросом: подходит ли «Торонто» в нынешней ситуации, особенно с учётом потерь в результативности и заброшенных шайбах. Я могу представить такой вариант, но мы же знаем, что у «Торонто» всё непросто с потолком зарплат. Думаю, Рословик заслужил приличный контракт после того сезона, который он провёл в «Каролине». Вопрос лишь в том, на какую сумму.

Я бы посмотрел и на другие варианты. Почему бы не «Ванкувер Кэнакс»? Это тоже выглядело бы весьма логично для Джека Рословика», – цитирует Серавалли Insider Notebook.

В прошлом сезоне Рословик выступал за «Каролину Харрикейнз» – 81 матч и 39 (22+17) очков в регулярном чемпионате НХЛ, девять игр и 4 (1+3) очка в плей-офф.

Материалы по теме
«Ванкувер» интересуется бывшим форвардом «Каролины»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android