Плющев: на сегодняшний день Ливо слишком дорогой игрок для «Салавата Юлаева»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о скандальной ситуации с форвардом Джошем Ливо и «Салаватом Юлаевым». Напомним, уфимская команда расторгла контракт с канадским нападающим по инициативе клуба в связи с тем, что он не прибыл в расположение вовремя.

«Думаю, что здесь обе стороны лукавили по поводу этой ситуации, которая закрутилась. А вообще, на сегодняшний день Ливо слишком дорогой игрок для «Салавата», нужно было просто об этом сказать и заявить», – цитирует Плющева Vprognoze.

Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.