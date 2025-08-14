КХЛ начнёт сезон с четырьмя канадскими тренерами во главе клубов в третий раз в истории

КХЛ начнёт сезон с четырьмя канадскими тренерами во главе клубов в третий раз в истории, сообщает пресс-служба лиги.

В сезоне-2025/2026 в чемпионате будут работать Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс»).

В сезоне-2021/2022 в КХЛ тренировали Крэйг Вудкрофт («Динамо» Минск), Боб Хартли («Авангард»), Билл Питерс («Автомобилист») и Айван Занатта («Куньлунь»).

В сезоне-2019/2020: Крэйг Вудкрофт («Динамо» Минск), Боб Хартли («Авангард»), Крэйг Мактавиш («Локомотив») и Курт Фрейзер («Куньлунь»).

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует матчем в Ярославле 5 сентября между финалистами прошлого розыгрыша Кубка Гагарина — «Локомотивом» и «Трактором».