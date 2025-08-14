«Металлург» разгромил «Ладу» со счётом 6:0 в рамках Кубка Минска

В столице Беларуси завершился матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались тольяттинская «Лада» и магнитогорский «Металлург». Победу с разгромным счётом 6:0 одержал «Металлург».

В составе уральского клуба шайбы на свой счёт записали Павел Тютнев (дубль), Макар Хабаров, Игорь Нечаев (дубль), Даниил Вовченко. Отметим, что для «Металлурга» данная встреча стала первой в нынешнее межсезонье.

В Кубке Минска также принимают участие «Адмирал» из Владивостока и минское «Динамо». В следующей встрече «Металлург» сыграет с хозяевами турнира — «Динамо». Матч состоится завтра, 15 августа, и начнётся в 19:00 мск.