«Металлург» разгромил «Ладу» со счётом 6:0 в рамках Кубка Минска
Поделиться
В столице Беларуси завершился матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались тольяттинская «Лада» и магнитогорский «Металлург». Победу с разгромным счётом 6:0 одержал «Металлург».
Кубок Минска . Кубок Минска
14 августа 2025, четверг. 14:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Тютнев (Хабаров) – 06:44 (5x5) 0:2 Хабаров – 09:55 (5x5) 0:3 Тютнев (Хабаров) – 14:07 (5x4) 0:4 Нечаев (Фёдоров) – 32:03 (5x5) 0:5 Вовченко – 37:33 (5x5) 0:6 Нечаев – 44:01 (5x5)
В составе уральского клуба шайбы на свой счёт записали Павел Тютнев (дубль), Макар Хабаров, Игорь Нечаев (дубль), Даниил Вовченко. Отметим, что для «Металлурга» данная встреча стала первой в нынешнее межсезонье.
В Кубке Минска также принимают участие «Адмирал» из Владивостока и минское «Динамо». В следующей встрече «Металлург» сыграет с хозяевами турнира — «Динамо». Матч состоится завтра, 15 августа, и начнётся в 19:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 августа 2025
-
17:05
-
16:45
-
16:27
-
16:11
-
15:55
-
15:35
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:25
-
13:05
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:47
-
11:18
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
10:05
-
09:40
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
08:20
- 13 августа 2025
-
23:50
-
23:39
-
23:12
-
22:44
-
22:27
-
22:20
-
21:50
-
21:36