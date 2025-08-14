Скидки
Лада — Металлург, результат матча 14 августа 2025 года, счёт 0:6, Кубок Минска

«Металлург» разгромил «Ладу» со счётом 6:0 в рамках Кубка Минска
В столице Беларуси завершился матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались тольяттинская «Лада» и магнитогорский «Металлург». Победу с разгромным счётом 6:0 одержал «Металлург».

Кубок Минска . Кубок Минска
14 августа 2025, четверг. 14:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Тютнев (Хабаров) – 06:44 (5x5)     0:2 Хабаров – 09:55 (5x5)     0:3 Тютнев (Хабаров) – 14:07 (5x4)     0:4 Нечаев (Фёдоров) – 32:03 (5x5)     0:5 Вовченко – 37:33 (5x5)     0:6 Нечаев – 44:01 (5x5)    

В составе уральского клуба шайбы на свой счёт записали Павел Тютнев (дубль), Макар Хабаров, Игорь Нечаев (дубль), Даниил Вовченко. Отметим, что для «Металлурга» данная встреча стала первой в нынешнее межсезонье.

В Кубке Минска также принимают участие «Адмирал» из Владивостока и минское «Динамо». В следующей встрече «Металлург» сыграет с хозяевами турнира — «Динамо». Матч состоится завтра, 15 августа, и начнётся в 19:00 мск.

Календарь Кубка Минска
Таблица Кубка Минска
