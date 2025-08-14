Овечкин и Малкин высказались о скорой встрече Путина и Трампа на Аляске

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказались о скорой встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске.

«Обе страны любят хоккей, так что я надеюсь, что у них всё получится, посмотрим», — заявил Овечкин.

«Люди любят хоккей в России, люди любят хоккей в США. Я надеюсь, что состоится большая встреча между Трампом и Путиным, после которой всё будет сделано», — приводит слова Малкина и Овечкина CNN.

Напомним, встреча лидеров России и США запланирована на 15 августа в Анкоридже, штат Аляска.

