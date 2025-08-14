Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин и Малкин высказались о скорой встрече Путина и Трампа на Аляске

Овечкин и Малкин высказались о скорой встрече Путина и Трампа на Аляске
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказались о скорой встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске.

«Обе страны любят хоккей, так что я надеюсь, что у них всё получится, посмотрим», — заявил Овечкин.

«Люди любят хоккей в России, люди любят хоккей в США. Я надеюсь, что состоится большая встреча между Трампом и Путиным, после которой всё будет сделано», — приводит слова Малкина и Овечкина CNN.

Напомним, встреча лидеров России и США запланирована на 15 августа в Анкоридже, штат Аляска.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил перспективы проведения матчей между КХЛ и НХЛ.

Материалы по теме
«Путин отдал Трампу пас — спорт призван быть миротворцем». Фетисов — о матче КХЛ и НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android