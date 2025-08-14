Скидки
Отец Радко Гудаса Лео пополнил тренерскую систему астанинского «Барыса»

Чешский экс-защитник и тренер Лео Гудас пополнил тренерскую систему астанинского «Барыса», сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Будучи игроком, Лео становился призёром Олимпийских игр и чемпионатов мира в элитном дивизионе, а также брал чемпионат Чехословакии. В качестве тренера специалист возглавлял различные команды из Словакии, Чехии, Румынии и Венгрии. Специалист является отцом игрока обороны «Анахайм Дакс» Радко Гудаса.

Кроме Лео Гудаса, в тренерскую систему «Барыса» вошёл Антон Мартыненко, который работал в системе омского «Авангарда», затем возглавлял отдел развития и детско-юношеского хоккея в Федерации хоккея Республики Беларусь, оказывал методическое сопровождение юношеской, юниорской и молодёжной команд Республики Беларусь.

Отмечается, что в обязанности специалистов входят разработка и внедрение системы подготовки для юных хоккеистов всех возрастов ДЮСШ, включая молодёжные команды из системы клуба, с учётом современных подходов к построению учебно-тренировочного процесса.

