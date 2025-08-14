Скидки
Рябыкин назвал условия, при которых приход Кравца улучшит результаты «Барыса»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин рассказал про условия, при которых приход специалиста Михаила Кравца улучшит результаты «Барыса».

— Если они изменят трансферную политику и будут нацелены работать только на казахстанских хоккеистах, я думаю, что ничего особо не изменится, потому что тренеры в хоккей не играют, скажем так. Какой бы ты семи пядей во лбу тренер ни был, если у тебя нет игроков и исполнителей, то ничего ты не докажешь и ничего ты не добьёшься.

Если изменится вектор развития клуба, если они пригласят иностранцев, пригласят хороших игроков, то, конечно, по сравнению с прошлым годом много чего поменяется.

— Какие теперь задачи будут первостепенны для Михаила Кравца, чтобы достичь результата в «Барысе»?
— Я думаю, что если они сменили вектор развития с казахстанских игроков на иностранцев, то сначала попадание в плей-офф, — заявил Рябыкин.

