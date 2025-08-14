Спортивным директором «Шанхай Дрэгонс» назначен Евгений Ложкин, сообщает пресс-служба китайского клуба.

С 2014 по 2021 год Ложкин занимал должность начальника команды в «Витязе». В сезоне-2021/2022 работал спортивным директором в ЦСКА — с армейским клубом Евгений стал обладателем Кубка Гагарина. Затем он вернулся в «Витязь» и с 2022 по 2025 год был спортивным директором команды.

Ранее «Шанхай Дрэгонс» представил тренерский штаб команды на сезон-2025/2026. Главным тренером является Жерар Галлан. Ассистентом главного тренера стал канадский специалист Майк Келли. Также помощниками являются Дэвид Немировски и Виктор Игнатьев.