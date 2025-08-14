Скидки
Генменеджер «Авангарда» поделился последней информацией по ситуации с Маклаудом

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о ситуации с возможным возвращением форварда Майкла Маклауда в омский клуб. Форвард ранее был обвинён в сексуальном насилии, однако позже оправдан в канадском суде.

— Прояснилась ли ситуация с Майклом Маклаудом?
— Когда мы общались в последний раз, он попросил две недели на решение своих вопросов. Там его агенты консультируются с НХЛ, и как раз они тогда просили этот срок, чтобы понять, разрешат ли Маклауду там играть. В ближайший понедельник эти две недели истекут, и тогда мы обязательно ещё раз свяжемся с Майклом, с его агентами, и будет уже какое-то понимание дальнейших действий, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Если Маклауд вернётся в «Авангард», то это будет совсем другой игрок». Интервью с Сопиным
«Если Маклауд вернётся в «Авангард», то это будет совсем другой игрок». Интервью с Сопиным
