«Стараемся понять, замешан ли он вообще». Сопин — о слухах про новый скандал с Маклаудом

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о слухах про новый скандал с форвардом Майклом Маклаудом.

— С Маклаудом же ещё связывают некую историю в Миссиссоге в 2014 году?

— Я только по прессе об этом знаю. Мы спрашивали у агентов, они это никак не прокомментировали, сказали, что не владеют информацией. Когда после суда мы начали общаться с Маклаудом и эта новая история всплыла, мы, конечно, стали переживать, потому что она может негативно отразиться в том смысле, что может пойти новая волна судебных разбирательств. Сейчас мы стараемся понять, что это была за ситуация, замешан ли в ней вообще Майкл, потому что это уже может быть просто некий хайп на пойманной волне. Пока никакой конкретной информации об этом нет, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.