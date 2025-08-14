Скидки
«Стараемся понять, замешан ли он вообще». Сопин — о слухах про новый скандал с Маклаудом

«Стараемся понять, замешан ли он вообще». Сопин — о слухах про новый скандал с Маклаудом
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о слухах про новый скандал с форвардом Майклом Маклаудом.

— С Маклаудом же ещё связывают некую историю в Миссиссоге в 2014 году?
— Я только по прессе об этом знаю. Мы спрашивали у агентов, они это никак не прокомментировали, сказали, что не владеют информацией. Когда после суда мы начали общаться с Маклаудом и эта новая история всплыла, мы, конечно, стали переживать, потому что она может негативно отразиться в том смысле, что может пойти новая волна судебных разбирательств. Сейчас мы стараемся понять, что это была за ситуация, замешан ли в ней вообще Майкл, потому что это уже может быть просто некий хайп на пойманной волне. Пока никакой конкретной информации об этом нет, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Если Маклауд вернётся в «Авангард», то это будет совсем другой игрок». Интервью с Сопиным
Эксклюзив
«Если Маклауд вернётся в «Авангард», то это будет совсем другой игрок». Интервью с Сопиным
