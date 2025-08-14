Генменеджер «Авангарда» высказался о вероятности возвращения в «Авангард» Клима Костина

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о вероятности возвращения в омский клуб нападающего Клима Костина, который последние несколько сезонов провёл в НХЛ.

— Насколько реально возвращение Клима Костина в «Авангард»?

— Да всё меняется практически ежедневно. Вроде бы у него и не было вариантов в Америке, потом появилась информация, что ряд клубов проявляет интерес к нему. Не исключаю, что он может и на пробный контракт там подписаться. Наверное, это процесс не на две-три недели, и окончательно освободиться Костин сможет где-то в ноябре. Посмотрим, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.