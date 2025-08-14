Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Авангарда» высказался о вероятности возвращения в «Авангард» Клима Костина

Генменеджер «Авангарда» высказался о вероятности возвращения в «Авангард» Клима Костина
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о вероятности возвращения в омский клуб нападающего Клима Костина, который последние несколько сезонов провёл в НХЛ.

— Насколько реально возвращение Клима Костина в «Авангард»?
— Да всё меняется практически ежедневно. Вроде бы у него и не было вариантов в Америке, потом появилась информация, что ряд клубов проявляет интерес к нему. Не исключаю, что он может и на пробный контракт там подписаться. Наверное, это процесс не на две-три недели, и окончательно освободиться Костин сможет где-то в ноябре. Посмотрим, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Если Маклауд вернётся в «Авангард», то это будет совсем другой игрок». Интервью с Сопиным
Эксклюзив
«Если Маклауд вернётся в «Авангард», то это будет совсем другой игрок». Интервью с Сопиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android