Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сопин: обилие иностранных тренеров в КХЛ сейчас — не дань моде, а необходимость

Сопин: обилие иностранных тренеров в КХЛ сейчас — не дань моде, а необходимость
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался про обилие иностранных тренеров в КХЛ.

«Обилие иностранных тренеров в КХЛ сейчас – это не дань моде, как это было в 90-е и нулевые, а необходимость. Видимо, у нас есть недостаток квалифицированных российских тренерских кадров, поэтому приезжают иностранцы. Ну а с точки зрения имиджа приезд Галлана – это сильная история. Тренер с международным именем, конечно, я считаю, что это положительно повлияет и на КХЛ, и на «Шанхай». Я вижу в этом только плюсы», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Ранее стало известно, что КХЛ начнёт сезон с четырьмя канадскими тренерами во главе клубов в третий раз в истории.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Если Маклауд вернётся в «Авангард», то это будет совсем другой игрок». Интервью с Сопиным
Эксклюзив
«Если Маклауд вернётся в «Авангард», то это будет совсем другой игрок». Интервью с Сопиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android