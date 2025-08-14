Сопин: обилие иностранных тренеров в КХЛ сейчас — не дань моде, а необходимость

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался про обилие иностранных тренеров в КХЛ.

«Обилие иностранных тренеров в КХЛ сейчас – это не дань моде, как это было в 90-е и нулевые, а необходимость. Видимо, у нас есть недостаток квалифицированных российских тренерских кадров, поэтому приезжают иностранцы. Ну а с точки зрения имиджа приезд Галлана – это сильная история. Тренер с международным именем, конечно, я считаю, что это положительно повлияет и на КХЛ, и на «Шанхай». Я вижу в этом только плюсы», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Ранее стало известно, что КХЛ начнёт сезон с четырьмя канадскими тренерами во главе клубов в третий раз в истории.