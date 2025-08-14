Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский надеется, что итоги встречи Путина и Трампа положительно повлияют на спорт

Каменский надеется, что итоги встречи Путина и Трампа положительно повлияют на спорт
Комментарии

Олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился ожиданиями от скорой встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске.

«Надеемся, что по итогам этой встречи будут положительные решения по всем вопросам. Не думаю, что на ней станут обсуждаться спортивные вопросы. Но если появятся положительные решения в сторону сближения двух стран, то это может отразиться и на спорте, который имеет огромное значение в нашей жизни», — приводит слова Каменского ТАСС.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказались о скорой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Материалы по теме
Овечкин и Малкин высказались о скорой встрече Путина и Трампа на Аляске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android