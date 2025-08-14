Каменский надеется, что итоги встречи Путина и Трампа положительно повлияют на спорт

Олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился ожиданиями от скорой встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске.

«Надеемся, что по итогам этой встречи будут положительные решения по всем вопросам. Не думаю, что на ней станут обсуждаться спортивные вопросы. Но если появятся положительные решения в сторону сближения двух стран, то это может отразиться и на спорте, который имеет огромное значение в нашей жизни», — приводит слова Каменского ТАСС.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказались о скорой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.