Рябыкин — о Кузнецове: на те деньги, которые он до этого зарабатывал в НХЛ, не вернётся

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин оценил вероятность того, что нападающий Евгений Кузнецов найдёт команду в НХЛ на будущий сезон.

«Я думаю, что достаточно хорошие шансы у него вернуться в КХЛ. Всё будет зависеть от материальных вещей. На те деньги, которые он до этого зарабатывал в НХЛ, он, скорее всего, не вернётся. Если он уменьшит запрос, то да. Он классный игрок, думаю, что он найдёт клуб, если уменьшит [запрос]», — заявил Рябыкин.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.