Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил о принципиальности матчей со СКА

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос о принципиальности встреч со СКА из Санкт-Петербурга.

— Есть что‑то принципиальное во взаимодействии со СКА?

— Если быть честным, все соперники принципиальные, даже в выставочных матчах. Побеждать — это часть ДНК. Если начнёшь кого‑то выделять, что футбол, что хоккей тебя накажет. Для меня тоже нет никакой разницы. Побеждать хочется всех, СКА не исключение, — приводит слова Буше «Матч ТВ».

Напомним, ранее олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов назвал «Авангард» тёмной лошадкой перед новым сезоном.