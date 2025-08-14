Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил о принципиальности матчей со СКА

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил о принципиальности матчей со СКА
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос о принципиальности встреч со СКА из Санкт-Петербурга.

— Есть что‑то принципиальное во взаимодействии со СКА?
— Если быть честным, все соперники принципиальные, даже в выставочных матчах. Побеждать — это часть ДНК. Если начнёшь кого‑то выделять, что футбол, что хоккей тебя накажет. Для меня тоже нет никакой разницы. Побеждать хочется всех, СКА не исключение, — приводит слова Буше «Матч ТВ».

Напомним, ранее олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов назвал «Авангард» тёмной лошадкой перед новым сезоном.

Материалы по теме
Олимпийский чемпион назвал «Авангард» тёмной лошадкой предстоящего сезона КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android