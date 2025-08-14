Нападающий «Эдмонтона» Подколзин рассказал, с кем будет готовиться к новому сезону

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал, с кем будет готовиться к новому сезону в НХЛ.

— Каковы дальнейшие планы по подготовке?

— Сейчас начинается пятая неделя тренировок. Завершу её, немного отдохну и уже в Ванкувере продолжу. Договорился с тренером по физподготовке — старшим братом Райана Ньюджент-Хопкинса, они живут в Ванкувере. У него буду готовиться до старта сезона в «Эдмонтоне».

— Когда полетите в Эдмонтон?

— 2 или 3 сентября. Сейчас лечу один, семья прилетит 26-го числа, чтобы провести в России ещё две недели. Потом побудем неделю в Ванкувере, где живёт крестная нашей дочери и много друзей, а затем поедем в Эдмонтон, — цитирует Подколзина «ВсеПроСпорт».