Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Эдмонтона» Подколзин рассказал, с кем будет готовиться к новому сезону

Нападающий «Эдмонтона» Подколзин рассказал, с кем будет готовиться к новому сезону
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал, с кем будет готовиться к новому сезону в НХЛ.

— Каковы дальнейшие планы по подготовке?
— Сейчас начинается пятая неделя тренировок. Завершу её, немного отдохну и уже в Ванкувере продолжу. Договорился с тренером по физподготовке — старшим братом Райана Ньюджент-Хопкинса, они живут в Ванкувере. У него буду готовиться до старта сезона в «Эдмонтоне».

— Когда полетите в Эдмонтон?
— 2 или 3 сентября. Сейчас лечу один, семья прилетит 26-го числа, чтобы провести в России ещё две недели. Потом побудем неделю в Ванкувере, где живёт крестная нашей дочери и много друзей, а затем поедем в Эдмонтон, — цитирует Подколзина «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Подколзин: честно говоря, не соскучился по хоккею, в зал хожу скорее из-за необходимости
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android