«Спартак» подписал новый контракт с Адамом Ружичкой на два года

«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Адамом Ружичкой на два года. Об этом сообщил агент игрока Алёша Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошлом сезоне форвард зарабатывал 45 млн рублей, при этом став лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.

Ранее Ружичка рассказал, как скандальное видео с белым порошком изменило его жизнь. Напомним, в феврале 2024 года хоккеист выложил видео, в котором сидел рядом с белым порошком и банковской картой.