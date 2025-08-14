Скидки
Артюхин: «Салават Юлаев» в новом сезоне будет биться только за попадание в плей-офф

Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин поделился ожиданиями от игры уфимского «Салавата Юлаева» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Салават» 100% не сможет повторить результаты прошлого сезона. Теперь они будут биться за попадание в плей-офф, а не чтобы пройти куда-то дальше по сетке. Основной костяк распался. Лидеры, которые тянули команду, ушли. Кто возьмёт эту роль – время покажет. Молодежь ещё не созрела для этого. У них будет больше игрового времени, чтобы проявить себя, но это ещё не те лидерские качества, которые хотелось бы увидеть», – приводит слова Артюхина «Советский спорт».

