«Ак Барс» одержал вторую победу в нынешнее межсезонье, одолев в Казани «Нефтехимик»
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился товарищеский матч, в котором местный «Ак Барс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Победу во встрече со счётом 4:1 одержал «Ак Барс».
Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2025, четверг. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Семёнов – 03:23 (5x5) 2:0 Галимов – 06:36 (5x5) 3:0 Фисенко – 18:20 (5x5) 3:1 4:1
В первом периоде шайбы у казанского клуба забросили Кирилл Семёнов, Артём Галимов и Михаил Фисенко. Во второй двадцатиминутке команды голов не забили. В третьем периоде команды обменялись шайбами: у казанцев забросил Александр Барабанов, у нижнекамцев — Никита Хоружев.
Отметим, что подопечные Анвара Гатиятулина одержали вторую победу в нынешнее межсезонье. Ранее «Ак Барс» был сильнее «Нефтяника» со счётом 4:3.
В следующем матче казанский «Ак Барс» встретится с тольяттинской «Ладой» 19 августа. «Нефтехимик» же 18 августа сыграет с клубом ВХЛ «Ижсталь».
