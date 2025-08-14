Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Нефтехимик, результат матча 14 августа 2025 года, счёт 4:1, товарищеская игра

«Ак Барс» одержал вторую победу в нынешнее межсезонье, одолев в Казани «Нефтехимик»
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился товарищеский матч, в котором местный «Ак Барс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Победу во встрече со счётом 4:1 одержал «Ак Барс».

Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2025, четверг. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Семёнов – 03:23 (5x5)     2:0 Галимов – 06:36 (5x5)     3:0 Фисенко – 18:20 (5x5)     3:1     4:1    

В первом периоде шайбы у казанского клуба забросили Кирилл Семёнов, Артём Галимов и Михаил Фисенко. Во второй двадцатиминутке команды голов не забили. В третьем периоде команды обменялись шайбами: у казанцев забросил Александр Барабанов, у нижнекамцев — Никита Хоружев.

Отметим, что подопечные Анвара Гатиятулина одержали вторую победу в нынешнее межсезонье. Ранее «Ак Барс» был сильнее «Нефтяника» со счётом 4:3.

В следующем матче казанский «Ак Барс» встретится с тольяттинской «Ладой» 19 августа. «Нефтехимик» же 18 августа сыграет с клубом ВХЛ «Ижсталь».

Материалы по теме
Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов: мне часто доставалось от Радулова, я поначалу терялся
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android