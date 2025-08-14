«Ак Барс» одержал вторую победу в нынешнее межсезонье, одолев в Казани «Нефтехимик»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился товарищеский матч, в котором местный «Ак Барс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Победу во встрече со счётом 4:1 одержал «Ак Барс».

В первом периоде шайбы у казанского клуба забросили Кирилл Семёнов, Артём Галимов и Михаил Фисенко. Во второй двадцатиминутке команды голов не забили. В третьем периоде команды обменялись шайбами: у казанцев забросил Александр Барабанов, у нижнекамцев — Никита Хоружев.

Отметим, что подопечные Анвара Гатиятулина одержали вторую победу в нынешнее межсезонье. Ранее «Ак Барс» был сильнее «Нефтяника» со счётом 4:3.

В следующем матче казанский «Ак Барс» встретится с тольяттинской «Ладой» 19 августа. «Нефтехимик» же 18 августа сыграет с клубом ВХЛ «Ижсталь».