Якупов: когда приехал в СКА, думал, что буду играть здесь до конца, но ошибался

Комментарии

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов рассказал о периоде своей игры за санкт-петербургский СКА.

«Если честно, когда я приехал в Санкт‑Петербург, думал, что буду играть здесь до конца, всё было здорово. Но я ошибался. Куда я только не поехал после СКА! Первое время было очень принципиально вернуться и выиграть каждый матч. А сейчас с кем бы мы ни играли — СКА, «Ак Барс», «Северсталь» — у нас есть задача победить, чёткий план, как должны играть. Неправильно делить игроков и команды, кто лучше или хуже. У нас одна задача — победить. Всё просто», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

