«У него просто невероятные руки, я был очень впечатлён». Канадский журналист — о Демидове

Канадский журналист Брайан Уайлд высказался об игре российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в летнем турнире 3×3.

«Игроки НХЛ пару раз говорили: «Вау, это просто безумие». Что он только что вытворял. Я понятия не имею, что он будет делать дальше [в сезоне]. Я был очень, очень впечатлён. У него просто невероятные руки», — заявил Уайлд в подкасте Тони Маринаро.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле этого года подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.