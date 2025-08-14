Скидки
Главная Хоккей Новости

«Приятный сюрприз, что собрался полный стадион». Гатиятулин — об игре с «Нефтехимиком»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1) в товарищеской игре.

– Исәнмесез (здравствуйте). Соскучились по такой атмосфере, по болельщикам. Приятный сюрприз для нас был, что собрался полный стадион. Понятно, что ребята под нагрузкой, летний хоккей, но трибуны дали нам энергию сегодня.

– Каким из двух предсезонных матчей вы больше довольны?
– Сравнивать эти матчи нет смысла, с «Нефтяником» мы играли на третий день работы, решали другие задачи. Сейчас смогли опробовать свои наработки. Задачи сейчас – вспомнить хорошие отрезки из прошлого сезона и воплотить какие-то новые идеи тренерского штаба, которые появились за лето. Местами это получилось, однако работы ещё предстоит много, подготовка продолжается.

– Вы не стали менять сочетания троек после игры с «Нефтяником». Получается, довольны этим?
– Тот матч не нужно расценивать как полноценный. Это был матч для болельщиков, съездили в Альметьевск опять же. Мы помним, сколько зрителей пришло на презентацию команды в прошлом году. Там всегда хорошая атмосфера, поэтому с удовольствием съездили. А здесь пока смотрим сочетания, они могут меняться, с нами сборы проходят ребята, которые сейчас играют за «Нефтяник» и «Барс». На турнире в Петербурге мы можем всех проверить, пока идёт обычная летняя подготовка, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

