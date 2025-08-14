Вратарь Михаил Бердин поделился эмоциями от дебюта за «Ак Барс»

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин поделился эмоциями от дебюта за казанский клуб и прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1).

– Радует, когда видишь после летней паузы полные трибуны, есть поддержка. В такие моменты понимаешь, ради чего трудишься – ради таких эмоций.

– Насколько быстро удалось договориться с «Ак Барсом»?

– Долго, пару месяцев.

– Вас удивило, что «Авангард» отказался от сотрудничества?

– Мы понимали это в июне, с того момента начали разговаривать с «Ак Барсом».

– Сегодня вы совершили много спасений, в какой форме находитесь?

– У меня большие амбиции на этот сезон, я осознавал, насколько он будет важен. Летом серьёзно готовился, не просиживал на диване. Но игра – это не тренировки, нужно набираться опыта. Есть шероховатости, мелкие детали, которые незаметны болельщикам. Есть время всё подшлифовать и подходить к сезону в хорошей форме.

– Сегодня вы старались контролировать шайбу, не отбрасывались. Была установка тренерского штаба или это ваш стиль?

– Мой стиль игры, в «Ак Барсе» это приветствуется. Если тренеры не против, то буду стараться чаще действовать клюшкой, помогать партнёрам.

– Как вашу сегодняшнюю мотивацию пронести через весь сезон?

– Стараюсь быть заряженным в каждом матче, полностью отдаваться хоккею, получать эмоции. У меня всегда горящие глаза, просто иногда бывает не мой день, что-то не получается. Всё приходит через работу, — цитирует Бердина сайт «Ак Барса».