Вратарь Михаил Бердин поделился эмоциями от дебюта за «Ак Барс»

Вратарь Михаил Бердин поделился эмоциями от дебюта за «Ак Барс»
Комментарии

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин поделился эмоциями от дебюта за казанский клуб и прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1).

– Радует, когда видишь после летней паузы полные трибуны, есть поддержка. В такие моменты понимаешь, ради чего трудишься – ради таких эмоций.

– Насколько быстро удалось договориться с «Ак Барсом»?
– Долго, пару месяцев.

– Вас удивило, что «Авангард» отказался от сотрудничества?
– Мы понимали это в июне, с того момента начали разговаривать с «Ак Барсом».

– Сегодня вы совершили много спасений, в какой форме находитесь?
– У меня большие амбиции на этот сезон, я осознавал, насколько он будет важен. Летом серьёзно готовился, не просиживал на диване. Но игра – это не тренировки, нужно набираться опыта. Есть шероховатости, мелкие детали, которые незаметны болельщикам. Есть время всё подшлифовать и подходить к сезону в хорошей форме.

– Сегодня вы старались контролировать шайбу, не отбрасывались. Была установка тренерского штаба или это ваш стиль?
– Мой стиль игры, в «Ак Барсе» это приветствуется. Если тренеры не против, то буду стараться чаще действовать клюшкой, помогать партнёрам.

– Как вашу сегодняшнюю мотивацию пронести через весь сезон?
– Стараюсь быть заряженным в каждом матче, полностью отдаваться хоккею, получать эмоции. У меня всегда горящие глаза, просто иногда бывает не мой день, что-то не получается. Всё приходит через работу, — цитирует Бердина сайт «Ак Барса».

Комментарии
