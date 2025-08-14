Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о состоянии вратаря Тимура Билялова

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о состоянии вратаря Тимура Билялова
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Нефтехимиком» (4:1) рассказал о состоянии вратаря Тимура Билялова, который перенёс операцию.

– В каком состоянии сейчас Тимур Билялов? Будет ли он готов к старту сезона?
– Он восстановился, ближайший матч сыграет уже Тимур. Но сегодня решили, что сыграет Михаил [Бердин], — приводит слова Гатиятулина сайт «Ак Барса».

Отметим, что подопечные Анвара Гатиятулина одержали вторую победу в нынешнее межсезонье. Ранее «Ак Барс» был сильнее «Нефтяника» со счётом 4:3. В следующем матче казанский «Ак Барс» встретится с тольяттинской «Ладой» 19 августа.

Материалы по теме
«Приятный сюрприз, что собрался полный стадион». Гатиятулин — об игре с «Нефтехимиком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android