Гришин: ростер «Нефтехимика» практически полный, если только игроков уровня Макара найдём

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) и ответил на вопрос о возможности усиления клуба.

– Фактически первая игра, если вынести за скобки матч с «Челнами» – там не было ребят из основного состава. Интересная, подвижная, летняя игра с большим количеством моментов. Проиграли, но пока команда привыкает к тренерскому штабу, к новым требованиям и упражнениям. Все команды, с которыми я начинаю работать, тяжеловато втягиваются, однако спустя какое-то время результаты нашей работы уже видны на льду. Сегодня мы видели нужные отрезки, за которые должны зацепиться. И исправить ошибки, которые привели к пропущенным голам.

– С технической и тактической позиции вы довольны игрой команды?

– С тактической точки зрения ситуация лучше. С технической – сегодня было много брака при передачах, обводке, приёме. Это нормально, мало времени прошло с начала работы. Техническое исполнение привело к сегодняшнему результату.

– Планируете ещё усиливать состав?

– Все команды ищут игроков, пытаются усилиться. У нас ростер практически полный, если только игроков уровня Кейла Макара найдём.

– Остапа Сафина не рассматриваете?

– Идут разговоры, но никакой конкретики нет, — цитирует Гришина сайт «Ак Барса».