Вячеслав Фетисов: в этом сезоне я жду нового чемпиона в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге позволяет увеличить конкуренцию между командами.

«Я всё время выступал за то, чтобы в КХЛ был потолок зарплат. Он в принципе позволяет увеличить конкуренцию в спорте. Можно видеть это на примере последних сезонов КХЛ: конкуренция увеличиваются, интерес колоссальный, регионы поверили, что они могут побеждать, поэтому в этом сезоне я жду нового чемпиона в КХЛ», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.