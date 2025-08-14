Скидки
«Пока не вижу такой возможности». Шуми Бабаев — о Кузнецове в «Шанхае»

«Пока не вижу такой возможности». Шуми Бабаев — о Кузнецове в «Шанхае»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы бывшего форварда СКА Евгения Кузнецова, высказался о возможности подписания контракта нападающего с «Шанхай Дрэгонс».

‎— Есть ли у вас с Евгением дедлайн по поиску клуба в НХЛ?
‎— Нет никакого дедлайна.‎

‎— Возможно ли возвращение Евгения в Петербург, но уже в «Шанхай Дрэгонс»?
‎— Пока, честно говоря, не вижу такой возможности. Пока не вижу, но понятно, к чему ваш вопрос. Чтобы заполнить арену, нужен игрок типа Кузнецова. Им будет тяжело заполнить эту огромную арену, если они будут набирать просто хоккеистов, — цитирует Бабаева «Спорт день за днём».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

