В «Авангарде» объяснили решение провести летний сбор в Санкт‑Петербурге

В «Авангарде» объяснили решение провести летний сбор в Санкт‑Петербурге
Комментарии

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков объяснил решение провести летний сбор омского клуба в Санкт‑Петербурге.

— Чем обусловлен выбор Санкт‑Петербурга для проведения сборов?
— Локация выбрана по нескольким причинам. Мы убеждены, что в хорошую погоду это лучший город на земле. Условия для тренировок отличные. Все наши пожелания учитываются. Плюс наши главные спонсоры, акционеры находятся здесь. Плюс логистика. Если прилетают новички, можно провести медосмотр.

— Это может стать традицией?
— Мы не против. Дай бог, всё хорошо пройдёт и станет традицией. Никаких противопоказаний нет, — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ги Буше: «Авангард» ищет тех, кто не был бы эгоистичным, работал на команду, а не на себя
Комментарии
