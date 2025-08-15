Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я пытаюсь вытащить его со льда». Генменеджер «Монреаля» — о работе Демидова летом

«Я пытаюсь вытащить его со льда». Генменеджер «Монреаля» — о работе Демидова летом
Комментарии

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз высказался о работе российского нападающего Ивана Демидова в межсезонье.

«У Демидова в прошлом сезоне были взлёты и падения, но он понимает, сколько времени у него есть. Мы видели его работу летом. Его трудолюбие не имеет себе равных. В Монреале Иван катается, тренируется и снова катается, дважды в день, пять дней в неделю. Я пытаюсь вытащить его с льда», — приводит слова Хьюза сайт НХЛ.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле этого года подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
«У него просто невероятные руки, я был очень впечатлён». Канадский журналист — о Демидове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android