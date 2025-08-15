«Я пытаюсь вытащить его со льда». Генменеджер «Монреаля» — о работе Демидова летом

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз высказался о работе российского нападающего Ивана Демидова в межсезонье.

«У Демидова в прошлом сезоне были взлёты и падения, но он понимает, сколько времени у него есть. Мы видели его работу летом. Его трудолюбие не имеет себе равных. В Монреале Иван катается, тренируется и снова катается, дважды в день, пять дней в неделю. Я пытаюсь вытащить его с льда», — приводит слова Хьюза сайт НХЛ.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле этого года подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.