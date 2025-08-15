The Hockey News спрогнозировал бригады большинства «Вашингтона» в новом сезоне

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Журналистка Сэмми Сильвер в статье на сайте The Hockey News спрогнозировала бригады большинства «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне.

Первая бригада большинства: Овечкин, Карлсон, Уилсон, Строум, Дюбуа.

Вторая бригада большинства: Сандин/Овечкин, Чикран, Протас, Макмайкл, Бовиллье/Леонард/Кристалл.

Напомним, в прошлом сезоне «Вашингтон Кэпиталз» в регулярке занял первое место в Восточной конференции. В стартовом раунде розыгрыша плей-офф подопечные Спенсера Карбери победили «Монреаль Канадиенс» (4-1), во втором — проиграли «Каролине Харрикейнз» (1-4).

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказались о скорой встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске.