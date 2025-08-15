Плющев — о молодом Овечкине: сказать, что паренёк станет легендой НХЛ, я бы не осмелился

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о начале карьеры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Овечкин рос практически на ваших глазах. Читалось, что огромный талант растёт?

— То, что талант, это было видно и ясно, паренёк выглядел достаточно мощным. Кстати, хорошо знал не только самого Сашу (он часто пересекался с моим сыном, который выступал за ЦСКА), но и его покойного отца Михаила, и маму. Но сказать уже в том возрасте, что этот паренёк побьёт рекорд Гретцки, станет легендой НХЛ, я бы не осмелился (улыбается). Это сейчас у нас, задним числом, все видят и знают, — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».