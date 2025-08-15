Сегодня, 15 августа, в Брно (Чехия) и Тренчине (Словакия) состоятся матчи плей-офф, а также игры за седьмое, пятое места на Кубке Глинки/Гретцки с участием юниорских сборных. В игровой день турнира пройдут четыре матча.

Расписание матчей на Кубке Глинки/Гретцки — 2025 на 15 августа (время — московское):

16:30. Швейцария U18 — Германия U18 (матч за седьмое место);

16:30. Чехия U18 — Словакия U18 (матч за пятое место);

20:00. Швеция U18 — Финляндия U18;

20:00. Канада U18 — США U18.

Кубок Глинки/Гретцки — ежегодный турнир по хоккею, который проводится в августе среди юниорских сборных команд (игроки не старше 18 лет). Не санкционирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ).