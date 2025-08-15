Скидки
Ги Буше оценил, подходит ли ему обновлённый состав «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил, подходит ли ему обновлённый состав омского клуба.

— Что скажете об обновлённом составе, вам он подходит?
— Мне нравится каждый трансфер, ни одного нет, которым я бы был недоволен. Это редкость, обычно бывают хорошие сделки, а бывают не очень. Но, думаю, пока что мы идеально сработали, чтобы получить то, что хотим. Нам нужно было добавить габаритов, скорости, нужно было очень сильно улучшить линию обороны. А это очень тяжело, редко когда удаётся заполучить одного-двух великолепных защитников, а мы получили больше. Так что я очень доволен. И в линию атаки мы взяли несколько высококлассных россиян, Потуральски – топ-центр.

Но нам всё равно кое-чего не хватает, и мы над этим работаем. Возможно, получится усилиться уже сейчас, или это займёт какое-то время. Но мы не хотим соглашаться на меньшее. Если так, то лучше оставить пока всё как есть, пока мы не найдём именно то, что нам нужно. Спешки нет, мы довольны теми игроками, которые сейчас у нас есть. Просто надо добавить немного глубины, особенно в центре. После вратаря и обороны центры – самая главная позиция. Можно иметь в составе кучу звёздных крайних, но без центров это не будет работать. Сейчас нам не хватает, по крайней мере, одного центра и в целом двух игроков, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ги Буше читайте на «Чемпионате» сегодня, 15 августа, в 10:30 мск.

