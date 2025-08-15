Скидки
Ги Буше: высокие шансы, что Маклауд может вернуться в «Авангард»

Ги Буше: высокие шансы, что Маклауд может вернуться в «Авангард»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил возможность возвращения форварда Майкла Маклауда в стан «ястребов». Нападающий ранее был обвинён в сексуальном насилии, однако позже оправдан в канадском суде.

— Маклауд ещё может вернуться?
— Да, такая возможность сохраняется. Если ему не поступит предложений из НХЛ, то есть возможность, что он вернётся.

— И как думаете, шансы хорошие, что он вернётся?
— Да, шансы высокие. Понятно, что он ищет варианты в НХЛ, сейчас профсоюз совместно с лигой решают вопрос, разрешить ли им вернуться в НХЛ. Мы тоже ждём этого решения, но, если Мак не сможет играть в Северной Америке, он точно заинтересован вернуться. Однако посмотрим, что будет в следующие недели, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ги Буше читайте на «Чемпионате»:
«Авангард» пожертвовал Ткачёвым, чтобы собрать состав. И не только им». Интервью с Ги Буше
Эксклюзив
«Авангард» пожертвовал Ткачёвым, чтобы собрать состав. И не только им». Интервью с Ги Буше
