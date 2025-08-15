Скидки
«Часто слышу: он будет Капризовым, игроком со 100 очками в сезоне». Кент Хьюз — о Демидове

Комментарии

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз рассказал о шумихе вокруг российского нападающего клуба Ивана Демидова.

«Я слышу то тут, то там: он будет игроком со 100 очками в сезоне, он будет Кириллом Капризовым, он будет тем или этим. Но мы делаем свою работу и хотим убедиться, что он понимает наши требования. Будем продолжать повторять, что нас не беспокоит шумиха вокруг него, и ему тоже не стоит обращать на это внимание», — приводит слова Хьюза сайт НХЛ.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле этого года подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

